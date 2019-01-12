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УНИКС на выезде обыграл «Астану»

14:03, 12.01.2019
УНИКС на выезде обыграл «Астану»
Фото: unics.ru

Казанский УНИКС обыграл казахстанскую «Астану» в матче Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Астане и завершилась поражением хозяев площадки со счетом 79:83 (19:17; 17:26; 27:14; 16:26).

В следующем матче УНИКС сыграет 16 января в Кубке Европы против хорватской «Цедевиты».

Ранее УНИКС проиграл на выезде клубу «Морабанк» из Андорры в матче второго тура топ-16 Кубка Европы. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 86:80.

СпортБаскетбол Татарстан
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