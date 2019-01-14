Запуск российской космической обсерватории «Спектр-РГ» перенесен еще на два месяца

Запуск российско-германской космической обсерватории «Спектр-РГ» с космодрома Байконур вновь перенесен в связи с проверкой оборудования.

«В связи с необходимостью дополнительных проверок космического аппарата запуск перенесен на первую половину мая, но в связи с майскими праздниками может съехать на июнь» — сообщил источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли.



Запуск обсерватории планировалось осуществить 19 апреля 2018 года, однако сроки несколько раз сдвигались.

Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») включает два телескопа: ART-XC и немецкий телескоп eRositа. Обсерватория позволит проводить траекторные измерения и передавать телеметрическую и научную информацию.



Ранее стало известно, что единственный российский космический телескоп «Радиоастрон» перестал принимать команды с Земли. Он был выведен на орбиту в 2011 году в составе обсерватории-спутника «Спектр-Р».