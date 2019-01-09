Роман Абросимов дисквалифицирован на два матча

Защитник «Ак Барса» Роман Абросимов получил дисциплинарный штраф до конца игры с «Витязем» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде Абросимов выполнил силовой прием не в пределах правил против форварда Михала Ржепика.

За это игрок казанцев был наказан большим штрафом до конца матча. Судьи трактовали этот момент как удар в область головы и шеи.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Ак Барса» Романа Абросимова по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

