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Ратникова выдвинула в председатели Союза журналистов РТ гендиректора ТНВ Ильшата Аминова

15:40, 29.12.2018

Председатель Союза журналистов Татарстана Римма Ратникова решила покинуть пост. В качестве нового кандидата в председатели она выдвинула гендиректора телерадиокомпании «Татарстан — Новый век» Ильшата Аминова.

Президиум союза одобрил выдвижение.

Выборы нового председателя Союза журналистов РТ состоятся на съезде союза 24 января.

ТехнологииМедиа Татарстан
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