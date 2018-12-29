Ратникова выдвинула в председатели Союза журналистов РТ гендиректора ТНВ Ильшата Аминова
Председатель Союза журналистов Татарстана Римма Ратникова решила покинуть пост. В качестве нового кандидата в председатели она выдвинула гендиректора телерадиокомпании «Татарстан — Новый век» Ильшата Аминова.
Президиум союза одобрил выдвижение.
Выборы нового председателя Союза журналистов РТ состоятся на съезде союза 24 января.ТехнологииМедиа Татарстан
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