Мама Загитовой: «Сейчас у Алины непростой период»
Лейсан Загитова, мама олимпийской чемпионки Алины Загитовой, прокомментировала результат дочери на чемпионате России в Саранске. Напомним, что фигуристка заняла пятое место.
— Мы справимся со всеми сложностями. Сейчас непростой период, но так бывает. Скоро Новый год, будем встречать его в кругу семьи.
Думаю, морально Алина немного отойдет после этой неудачи. Желаю всем счастья и здоровья, — приводит слова Лейсан Загитовой «Спорт-Экспресс».Спорт Татарстан
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