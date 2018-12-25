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Мама Загитовой: «Сейчас у Алины непростой период»

18:52, 25.12.2018 1
Мама Загитовой: «Сейчас у Алины непростой период»
Фото: vk.com/eteritutberidze

Лейсан Загитова, мама олимпийской чемпионки Алины Загитовой, прокомментировала результат дочери на чемпионате России в Саранске. Напомним, что фигуристка заняла пятое место.

— Мы справимся со всеми сложностями. Сейчас непростой период, но так бывает. Скоро Новый год, будем встречать его в кругу семьи.

Думаю, морально Алина немного отойдет после этой неудачи. Желаю всем счастья и здоровья, — приводит слова Лейсан Загитовой «Спорт-Экспресс».

Спорт Татарстан
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