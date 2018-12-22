Роман Абросимов: «Надо серьезнее настраиваться на такие игры, как с «Трактором»

Защитник «Ак Барса» Роман Абросимов после победы над «Трактором» (5:3) отметил, что после предыдущего матча было сложно настроиться на встречу с челябинцами.

— Победа — это всегда приятно. В первом периоде сегодня неважно начали, во втором периоде собрались. Ну и в концовке немного отдали игру «Трактору». Хорошо, что все так закончилось.

— Тренер сказал, что, может быть, не хватило эмоций после «Магнитки»...

— Да, нужно находить эмоции после таких игр с таким соперником. Надо серьезнее настраиваться на такие игры.

— Вы не играли в прошлом плей-офф с «Трактором», но по ощущениям команда сильно поменялась?

— Думаю, в прошлом сезоне они были посильнее.

– Говорите о том, что надо настраиваться серьезнее. Неужели третий период прошлого матча не стал уроком?

– С «Магниткой» всегда принципиальные матчи, но после таких игр всегда тяжело настраиваться, потому что очень много эмоций оставляешь в таких играх, — приводит слова Абросимова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет в понедельник, 24 декабря, в Минске против местного «Динамо». Начало игры в 17.00 мск.

