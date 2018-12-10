«Нефтехимик» на выезде обыграл «Сочи»

Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе нижнекамцев отличились Юусо Пуустинен (11-я минута), Дамир Шарипзянов (25-я) и Марат Хайруллин (33-я). За «Сочи» шайбы забросили Владислав Калетник и Юрки Йокипакка.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет дома 17 декабря против челябинского «Трактора».

Ранее «Нефтехимик» на выезде проиграл нижегородскому «Торпедо». Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.