«Нефтехимик» на выезде обыграл «Сочи»
Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе нижнекамцев отличились Юусо Пуустинен (11-я минута), Дамир Шарипзянов (25-я) и Марат Хайруллин (33-я). За «Сочи» шайбы забросили Владислав Калетник и Юрки Йокипакка.
Следующий матч «Нефтехимик» проведет дома 17 декабря против челябинского «Трактора».
Ранее «Нефтехимик» на выезде проиграл нижегородскому «Торпедо». Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.СпортХоккей Татарстан
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