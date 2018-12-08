«Нефтехимик» в гостях проиграл «Торпедо»

Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде проиграл «Торпедо» (Нижний Новгород) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счетом 5:3. В составе «Торпедо» отличились Мэт Боди (1-я минута), Дмитрий Коробов (23-я), Данил Веряев (28-я), Филип Хольм (30-я) и Энди Миле (46-я). За «Нефтехимик» шайбы забросили Павел Падакин (38-я), Йоонас Няттинен (40-я), Андрей Нестрашил (54-я).

После 37 игр «Торпедо» занимает 7-е место в Восточной конференции с 44 очками. «Нефтехимик» идет на 10-м, имея в своем активе 32 очка.

В следующем матче «Нефтехимик» 10 декабря сыграет на выезде с «Сочи».

Ранее «Нефтехимик» в гостях проиграл «Витязю». Встреча прошла в Подольске и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.