В Казани откладывается ввод трех крупных торговых центров

В Казани откладывается открытие трех крупных торговых центров. Не укладываются в сроки ТЦ на Некрасова и «Авиатика-молл», также могут быть отодвинуты сроки ввода центра семейного отдыха на Павлюхина.

Замдиректора компании А-Development Владимир Шайхиев рассказал на рождественском саммите в Казани, что многофункциональный комплекс Espace на Некрасова, который был анонсирован еще в прошлом году, будет достраиваться. Сроков ввода он не назвал. Напомним, что возведением комплекса на Вахитовском холме занимается турецкий строительный холдинг «Полимекс».

«Центр семейного отдыха на Павлюхина площадью 138 тысяч квадратных метров хотелось бы открыть в будущем году, но, возможно, открытие состоится в 2020-м», — добавил Шайхиев. Еще в марте этого года стало известно, что пятиэтажный ТЦ должен открыться в III квартале 2020 года.

А вот строительство ТЦ «Авиатика-молл» приостановлено («Реальное время» сообщало об этом еще в марте). Замдиректора А-Development добавил, что у торгового центра на 180 тысяч кв. м сменился инвестор «и сменился неудачно».

В то же время руководитель отдела региональных торговых помещений мультинациональной корпорации CBRE Михаил Рогожин отметил, что за последние 10 лет в Казани открылся только один крупный ТРЦ — «Горки-парк». Подробнее читайте в материале «Реального времени».