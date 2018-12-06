«Нефтехимик» в гостях проиграл «Витязю»
Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде проиграл «Витязю» (Подольск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Подольске и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Артем Швец-Роговой (4-я минута), Войтех Мозик (27-я), Миро Аалтонен (60-я). В составе «Нефтехимика» отличился Адам Полашек (50-я).
После 36 игр «Нефтехимик» занимает 10-е место в Восточной конференции, имея 32 очка. «Витязь» с 33 баллами идет на 8-м месте в Западной конференции.
Следующий матч «Нефтехмик» проведет 8 декабря на выезде против «Торпедо».
Ранее «Нефтехимик» на выезде обыграл минское «Динамо». Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.СпортХоккей Татарстан
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