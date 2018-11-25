В «Роскосмосе» назвали шуткой слова Рогозина о проверке факта высадки американцев на Луну

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пошутил, когда предложил проверить, высаживались ли американские астронавты на Луну.

«Шутка, конечно», — приводит «РИА Новости» слова официального представителя «Роскосмоса».



Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал проверить, были ли американцы на Луне.

Перед этим Рогозин сообщал, что Россия в рамках своей лунной программы планирует изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров. Он также рассказал, что предполагается создание долгосрочной лунной базы.