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«Нефтехимик» проиграл «Трактору»

19:23, 22.11.2018
«Нефтехимик» проиграл «Трактору»
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл на выезде «Трактору» из Челябинска.

Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился со счетом 3:2. В составе нижнекамцев забитыми шайбами отметились Ильдар Шиксатдаров и Рафаэль Бикмуллин. У «Трактора» дважды отличился Кристиан Томас и один раз — Игорь Полыгалов.

Ранее «Нефтехимик» победил «Автомобилист» со счетом 6:2.

Следующую игру нижнекамцы проведут 22 ноября против магнитогорского «Металлурга».

СпортХоккей Татарстан
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