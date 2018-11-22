«Нефтехимик» проиграл «Трактору»
Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл на выезде «Трактору» из Челябинска.
Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился со счетом 3:2. В составе нижнекамцев забитыми шайбами отметились Ильдар Шиксатдаров и Рафаэль Бикмуллин. У «Трактора» дважды отличился Кристиан Томас и один раз — Игорь Полыгалов.
Ранее «Нефтехимик» победил «Автомобилист» со счетом 6:2.
Следующую игру нижнекамцы проведут 22 ноября против магнитогорского «Металлурга».СпортХоккей Татарстан
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