СМИ рассказали о планах Gett продать сервис заказа такси

Компания Gett планирует продать онлайн-сервис заказа такси

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Gett уже обратилась по поводу этого к фирмам по прокату автомобилей. Рассматривается как продажа всего бизнеса, так разгрузка региональных операций.

Отмечается, что четких договоренностей по продаже пока нет.



Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам такси и каршеринга.