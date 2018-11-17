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СМИ рассказали о планах Gett продать сервис заказа такси

20:47, 17.11.2018
СМИ рассказали о планах Gett продать сервис заказа такси
Фото: flickr.com

Компания Gett планирует продать онлайн-сервис заказа такси

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Gett уже обратилась по поводу этого к фирмам по прокату автомобилей. Рассматривается как продажа всего бизнеса, так разгрузка региональных операций.

Отмечается, что четких договоренностей по продаже пока нет.

Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам такси и каршеринга.

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