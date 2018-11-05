Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам такси и каршеринга

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам оказания услуг и защите прав потребителей в сферах такси и каршеринга.

Как сообщается на сайте ведомства, консультации специалистов можно будет получить с 5 по 19 ноября.

Отмечается, что в прошлом году в рамках горячей линии по услугам такси было проведено 3,5 тыс. консультаций по вопросам, связанным с автоперевозками, правами пассажира, обязанностями исполнителей такого рода услуг и распространенными нарушениями в этой сфере.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников поддержал инициативу по развитию каршеринга в регионе.