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Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам такси и каршеринга

20:45, 05.11.2018
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам такси и каршеринга
Фото: realnoevremya.ru / Дарья Турцева

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам оказания услуг и защите прав потребителей в сферах такси и каршеринга.

Как сообщается на сайте ведомства, консультации специалистов можно будет получить с 5 по 19 ноября.

Отмечается, что в прошлом году в рамках горячей линии по услугам такси было проведено 3,5 тыс. консультаций по вопросам, связанным с автоперевозками, правами пассажира, обязанностями исполнителей такого рода услуг и распространенными нарушениями в этой сфере.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников поддержал инициативу по развитию каршеринга в регионе.

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