В Госсовете Татарстана одобрили выплаты пострадавшим клиентам «ТФБ Финанс»

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили выплаты пострадавшим клиентам «ТФБ Финанс». Речь идет о вкладчиках, которым суды отказали в признании их потерпевшими от крушения «Татфондбанка».

В реестр кредиторов должны быть включены 378 человек, сообщил и. о. главы Республиканского фонда поддержки (РФП) Рустем Ибрагимов на заседании комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам. Члены комитета инициативу РФП поддержали.

Клиенты «ТФБ Финанс» могут получить 189 млн рублей из расчета до 500 тысяч рублей на человека. При этом сумма требований пострадавших намного выше.

Напомним, что в 2017 году после практически 8 месяцев ареста и неоднократных попыток обжаловать решение суда на свободу вышел экс-директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин.