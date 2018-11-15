«Нефтехимик» уступил «Словану»
Нижнекамский «Нефтехимик» дома проиграл «Словану» из Братиславы. Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился со счетом 2:3.
В составе хозяев льда отличились Микаэль Руохомаа и Адам Полашек. У победителей шайб забросили Жига Еглич, Михаил Ржепик и Джефф Таффе.
До этого «Нефтехимик» уступил рижскому «Динамо» со счетом 3:4. В следующей игре команда их Нижнекамска сыграет с московским ЦСКА.СпортХоккей Татарстан
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