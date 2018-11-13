«Нефтехимик» уступил рижскому «Динамо»

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Динамо» из Риги в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей. Сначала четыре раза подряд отличились гости благодаря шайбам Гинтса Мейи, который оформил дубль, Кевина Кларка и Рихардса Марениса. Нижнекамцы ответили точными бросками Эмиля Галимова и дублем Йоонаса Няттинена.

Ранее «Нефтехимик» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3.

В следующий раз команда из Нижнекамска встретится 15 ноября со «Слованом».