Уфимец Павел Шэн вновь отличился в CIBC Canada Russia Series

Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в CIBC Canada Russia Series, переиграв в Ошаве сборную лиги Онтарио, — 4:0.

Уфимец Павел Шэн в третий раз за серию поразил ворота канадцев, его шайба стала второй в этом матче.

Валерий Брагин, главный тренер молодежной сборной России, прокомментировал этот успех:

— Провели качественный матч, доволен самоотдачей игроков, выполнением задания. Меньшинства хватало, но смогли не пропустить, а при собственном численном преимуществе забили. Это важно. В нужные моменты выручал Кочетков. Вот компоненты победы, — отметил наставник.