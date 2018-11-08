Егор Сорокин пропустит матчи «Рубина» с «Локомотивом» и «Анжи» из-за дисквалификации

Вчера состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. По его итогам было принято решение дисквалифицировать защитника «Рубина» Егора Сорокина на два матча чемпионата России.

В матче 13-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» Сорокин получил прямую красную карточку за удар ногой соперника шипами в область голени. Таким образом, Сорокин пропустит два из четырех оставшихся в этом году матчей «Рубина» с московским «Локомотивом» (11 ноября в Казани) и махачкалинским «Анжи» (24 ноября в Махачкале).

Напомним, игра между «Оренбургом» и «Рубином» завершилась победой команды Владимира Федотова со счетом 1:0.