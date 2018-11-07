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«Юлаевцу» Эдуарду Гимаеву в КХЛ отменили большой штраф

10:43, 07.11.2018
«Юлаевцу» Эдуарду Гимаеву в КХЛ отменили большой штраф

Как сообщает официальный сайт КХЛ, на основании предоставленных материалов было принято решение отменить наказание, наложенное на Эдуарда Гимаева за атаку в область головы и шеи. Напомним, что в конце гостевого матча с «Нефтехимиком», в котором хозяева льда уступили 2:3, форвард «Салавата Юлаева» получил 25 минут штрафа, и его действия спровоцировали драку.

В то же время наказания за нарушения хоккеистов «Нефтехимика» признаны правомерными. Принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Нефтехимика» Николая Тимашова по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу.

Его партнера по команде Глеба Семенова по п.3.6. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ решено дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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