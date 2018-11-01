Верховный суд Татарстана не пустил Лидию Мусину в очередь кредиторов

Верховный суд Татарстана отклонил апелляцию жены экс-главы «Татфондбанка» о признании недействительным договора о залоге в 10 млн рублей на поручительство по 125-миллионному кредиту супруга.



Процесс стартовал в Вахитовском районном суде в феврале 2018 года, АСВ хотело взыскать принадлежащее ему залоговое имущество в виде вклада. Лидия Мусина факт залога оспаривала. В качестве аргумента в защиту представители супруги банкира отмечали тот факт, что на документах не оказалось номера исходного договора. Однако Вахитовский суд решил, что «отсутствие указанного номера в копиях договора не может свидетельствовать о том, что нарушены основные условия договора залога», и отклонил доводы ответчика.

Верховный суд вызвал специалиста Нацбанка, который должен был пролить свет на тонкости банковского законодательства и рассказать о порядке открытия банковских счетов и присвоении им номеров. По словам опрошенного специалиста Ильдара Абдуллина, «Гражданский кодекс говорит, что если даже договор залогового счета не заключен, но есть клиент и банк заключил договор залога, то это допустимо». По его словам, подобные споры рассматривались судами не раз и в большинстве случаев приходили к выводу о необязательности заключения отдельного залогового счета. Однако, обратил внимание Абдуллин, была и обратная практика.

В итоге Верховный суд апелляцию Лидии Мусиной отклонил.