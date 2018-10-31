ХК «Салават Юлаев» ведет работу по обновлению своего официального сайта

Уфимский «Салават Юлаев» решился на обновление своего официального сайта.



«ХК «Салават Юлаев» совместно с IT-компанией Greenlabs (г. Санкт-Петербург) продолжает работу над созданием нового клубного сайта и его версии для мобильных устройств. Сегодня мы представляем прототип нашего интернет-портала, который будет работать в тестовом режиме.

Просим вас с пониманием отнестись к возможным ошибкам, неточностям или багам. В тоже время будем очень благодарны, если мы вместе завершим работу над сайтом. Присылайте свои критические замечания, мнения по адресу pressa@hcsalavat.ru.

Также сообщаем, что информационный архив клуба и нынешний сайт будут по-прежнему доступны и работать в обычным режиме, но уже под доменным именем old.hcsalavat.ru», — говорится в сообщении клуба.