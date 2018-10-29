Росреестр призвал россиян поспешить с оформлением самостроя

Руководитель Росреестра, замминистра экономического развития РФ Виктория Абрамченко рекомендовала россиянам поторопиться с регистрацией самовольных построек до 1 марта 2019 года.

«В отношении объекта капитального строительства, который размещается на земельном участке, до 1 марта 2019 года, если нет никаких документов, нужно поспешить. Здесь вот этим гражданам расслабляться я не рекомендую», — приводит ТАСС слова Абрамченко.

Отмечается, что у земельного участка есть смежные земельные участки. Чтобы избежать споров с соседями и местными органами, граждане должны легализовать свои постройки, обратившись до 1 марта 2019 года в органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что россиян обяжут сообщать властям о возведении и реконструкции дач площадью менее 500 кв. метров. Причем следом за уведомлением администрация должна будет в течение недели проверить поданные документы на соответствие градостроительным нормам.

Предполагается, что новые изменения в Градостроительном кодексе помогут решить вопрос с нелегальными коттеджами на дачных территориях. Подробно — в материале «Реального времени».

