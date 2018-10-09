Фонд ЖКХ РТ разместил тендер на капремонт жилых домов за 13 млн рублей

Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Татарстана» разместила тендер на проведение капитального ремонта домов. Начальная цена указана 13,3 млн рублей.

За эти деньги будут отремонтированы внутридомовые инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Кроме того, будет произведен ремонт крыши, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, а также будет отреставрирован фасад домов.

Заявки будут приниматься до 29 октября, сам аукцион пройдет 1 ноября, говорится на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на реализацию госпрограмм в 2018 году потратят почти 255 млрд рублей.