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«Ак Барс» обыграл «Северсталь» со счетом 2:0

21:18, 08.10.2018
«Ак Барс» обыграл «Северсталь» со счетом 2:0
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл «Северсталь» из Череповца. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 0:2 в пользу клуба из столицы РТ.

Шайбы забросили Роб Клинкхаммер и Иржи Секач. В обоих случаях ассистировал Пол Постма.

6 октября «Ак Барс» уступил «Локомотиву» из Ярославля. Следующий матч казанский клуб проведет 11 октября дома против московского «Спартака».

СпортХоккей Татарстан
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