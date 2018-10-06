Новости спорта

20:43 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» уступил «Локомотиву» из Ярославля

19:25, 06.10.2018
«Ак Барс» уступил «Локомотиву» из Ярославля
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» на выезде уступил ярославскому «Локомотиву». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 2:1.

Сначала отличился нападающий казанцев Антон Ландер, соперник ответил шайбами Петри Контиолы и Брэндона Козуна.

Следующую игру «барсы» проведут 8 октября против «Северстали» из Череповца.

Ранее «Ак Барс» на выезде обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты