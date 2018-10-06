«Ак Барс» уступил «Локомотиву» из Ярославля
Казанский «Ак Барс» на выезде уступил ярославскому «Локомотиву». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 2:1.
Сначала отличился нападающий казанцев Антон Ландер, соперник ответил шайбами Петри Контиолы и Брэндона Козуна.
Следующую игру «барсы» проведут 8 октября против «Северстали» из Череповца.
Ранее «Ак Барс» на выезде обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1.СпортХоккей Татарстан
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