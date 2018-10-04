Пол Постма принес «Ак Барсу» победу над московским «Динамо»

Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Матч проходил в Москве на арене «Мегаспорт» и завершился поражением хозяев со счетом 1:2. Первыми счет открыли хоккеисты «Динамо». На 25-й минуте отличился Миика Койвисто. Спустя 3 минуты Данис Зарипов восстановил равенство на табло. Победу «Ак Барсу» принес казанский защитник Пол Постма, отличившийся на 53-й минуте.

После 14 игр «Ак Барс» набрал 20 очков и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Динамо» с 9 баллами после 14 игр занимает 11-ю позицию в Западной конференции.



Следующий матч «Ак Барс» проведет 6 октября против ярославского «Локомотива».

Ранее «Ак Барс» обыграл «Адмирал» со счетом 4:2.