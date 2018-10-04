Следком обратился в суд с новым ходатайством по экс-главе ТФБ

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В казанском суде решается вопрос об ограничении Роберту Мусину срока ознакомления с материалами уголовного дела. С соответствующим ходатайством по делу «Татфондбанка» обратился Следком по РТ, передает с места журналист «Реального времени».

Напомним, еще в конце 2017-го из основного дела по уводу активов в ТФБ в отдельное производство выделили материалы по четырем эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 24,6 млрд рублей. Вину в них экс-глава банка Мусин полностью признал, и уже в январе приступил к ознакомлению с 120 томами выделенного дела. Но к середине августа успел прочитать только 28 из них.