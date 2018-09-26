Левников обслужит «волжское дерби» «Рубин» — «Крылья», Иванов назначен на матч «Уфа» — «Енисей»

Стали известны имена судей и инспекторов на матчи 9-го тура российской Премьер-лиги.

Игру между «Рубином» и самарскими «Крыльями Советов», это противостояние принято называть «волжским дерби», обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогать ему будут Вячеслав Семенов и Андрей Глот, резервный судья — Станислав Васильев.

Матч «Уфы» против красноярского «Енисея» обслужит арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов. Помощниками назначены Антон Аверьянов и Роман Усачев, резервный судья — Павел Кукуян.

Встречу «Оренбурга» с ЦСКА рассудит питерский арбитр Владислав Безбородов.

Очередной тур российской Премьер-лиги откроется матчем в Оренбурге в пятницу, 28 сентября, и закроется «волжским дерби» в понедельник, 1 октября.