Минсельхоз РТ: агропарк в Заинском районе должен открыться в 2018 году

Агропромышленный парк в Заинском районе должен открыться до конца 2018 года. Об этом на встрече с фермерами 25 сентября сообщил замминистра сельского хозяйства РТ Ришат Хабипов. На строительство муниципального агропарка власти планировали потратить почти 87 млн рублей.

Всего в Татарстане в будущем должно появиться 17 агропромышленных парков. По словам Хабипова, там будут торговые залы, однако основное предназначение таких площадок будет заключаться в сборе фермерской сельхозпродукции с целью ее последующей переработки, фасовки и приведения в соответствие с требованиями торговых сетей.

Все построенные агропарки впоследствии без торгов будут передаваться фермерским некоммерческим организациям.