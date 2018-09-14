Николай Цулыгин: «Знали, как будет играть «Ак Барс», но они все равно смогли использовать свои сильные стороны

Главный тренер «Салавата» Юлаева" Николай Цулыгин, после поражения от «Ак Барса» (4:5) поделился мыслями о первом в карьере «Зеленом дерби», а так же об исходе поединка.

— Поздравляю «Ак Барс» с победой, вытащили такой матч. Нам обидно, ведя 4-1, не смогли удержать преимущество. Но через это надо пройти, выявить ошибки и сделать правильные выводы. После таких поражений команда должна расти и стать дружнее.



— По какой причине Александр Кадейкин пропустил третий период?

— Ближе к концу второго периода Александр получил повреждение, и он уже не смог продолжить игру.



— Есть ли симптоматичность в том, что команда не удерживает победный счет?

— Какие – то игры отыгрывались мы в конце, сегодня вот мы упустили победу.



— Какой урок вам дало первое «Зеленое дерби»?

— Большой урок! Играли здорово, вели в счете. Знали, как будет играть «Ак Барс», но они все равно смогли использовать свои сильные стороны.



— В конце третьего периода в большинстве вместо Кугрышева выпустили Бурдасова, хотя до этого забили 3 шайбе в большинстве. Не считаете, что стоило все оставить, как было?

— Нет, так не считаю, потому что голы не были связаны с тем, что на этой позиции играет Кугрышев или Бурдасов.



— Как будете готовить команду к предстоящему матчу против «Нефтехимика»?

— Сейчас главное восстановиться и разобрать ошибки, — приводит слова специалиста официальный сайт уфимской команды.