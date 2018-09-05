Николай Цулыгин: «Игра была очень интересной для болельщиков»

Накануне уфимский «Салават Юлаев» выиграл во втором подряд овертайме нового сезона в КХЛ. Команда победила в Череповце местную «Северсталь» — 5:4.



Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итог встречи:



— Игра была очень интересной для болельщиков. Для тренеров не очень хорошо, когда команда играет такими отрезками. То выигрываем, то проигрываем, то сравниваем. При этом соперник очень активно и хорошо сыграл, где-то мы не смогли с этим справиться. Но хорошо, что потом все-таки переломили исход матча и выиграли.

6 сентября «Салават Юлаев» сыграет в Ярославле против «Локомотива».

