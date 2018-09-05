Новости спорта

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Николай Цулыгин: «Игра была очень интересной для болельщиков»

09:36, 05.09.2018
Николай Цулыгин: «Игра была очень интересной для болельщиков»
Фото: severstalclub.ru

Накануне уфимский «Салават Юлаев» выиграл во втором подряд овертайме нового сезона в КХЛ. Команда победила в Череповце местную «Северсталь» — 5:4.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итог встречи:

— Игра была очень интересной для болельщиков. Для тренеров не очень хорошо, когда команда играет такими отрезками. То выигрываем, то проигрываем, то сравниваем. При этом соперник очень активно и хорошо сыграл, где-то мы не смогли с этим справиться. Но хорошо, что потом все-таки переломили исход матча и выиграли.

6 сентября «Салават Юлаев» сыграет в Ярославле против «Локомотива».

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты