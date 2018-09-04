«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Северсталь»

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Северсталь» (Череповец) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Поединок проходил в «Ледовом дворце» Череповца и завершился победой гостей в овертайме со счетом 4:5. В составе «Северстали» заброшенными шайбами отметились Картер Эштон (4-я минута), Сергей Монахов (22-я), Даниил Вовченко (32-я) и Юрий Трубачев (44-я). У «Салавата Юлаева» результативные броски нанесли Александр Кадейкин (5-я), Максим Майоров (8-я), Дмитрий Кугрышев (13-я), Антон Бурдасов (60-я) и Йоонас Кемппайнен (65-я).

В следующем матче «Салават Юлаев» 6 сентября сыграет в гостях против «Локомотива» из Ярославля.

Ранее уфимцы на выезде обыграли московское «Динамо».