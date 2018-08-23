Facebook заблокировал более 400 приложений из-за возможной утечки данных

Администрация соцсети Facebook с марта 2018 года заблокировала более 400 приложений из-за боязни новой утечки данных пользователей.

«С момента начала нашего расследования мы изучили тысячи приложений. И мы прекратили работу более чем 400 из них из-за опасений, касающихся их разработчиков или относительно того, как могли использоваться данные, которые люди предоставили приложениям. Мы теперь изучаем это гораздо тщательнее», — цитирует сообщение Facebook ТАСС.

Меры были приняты после скандала с британской компанией Cambridge Analytica, которая получала информацию о пользователях.

Накануне Facebook удалила 652 аккаунта, групп и страниц за «скоординированное недостоверное поведение» в самой соцсети и Instagram.