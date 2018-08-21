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Уфимец Данченко поможет Безбородову с судейством матча Лиги Европы в Норвегии

10:13, 21.08.2018

Российская бригада арбитров обслужит первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между норвежским клубом «Сарпсборг» и израильским «Маккаби» Тель-Авив. Встреча состоится 23 августа.

Главным арбитром этой встречи будет Владислав Безбородов. Помощники рефери — уфимец Валерий Данченко и второй судья Максим Гаврилин. Четвертый арбитр — Алексей Еськов.

В нынешнем сезоне Безбородов работал на одном еврокубковом матче. Российский арбитр обслуживал встречу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕК и «Селтиком» (2:1).

Данченко также работал на матче Лиги Европы — был помощником Кирилла Левникова в поединке 2-го квалификационного раунда с участием венгерского «Уйпешта» и испанской «Севильи».

СпортФутбол Башкортостан
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