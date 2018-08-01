Уфимский арбитр Данченко поможет Левникову в матче «Уйпешт» (Венгрия) — «Севилья» (Испания)

Две бригады российских арбитров получили назначения на ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором ФК «Уфа» сражается со словенским «Домжале».

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, Кирилл Левников назначен главным судьей встречи «Уйпешт» (Венгрия) — «Севилья» (Испания), который состоится 2 августа. Его ассистентами будут уфимец Валерий Данченко и второй помощник Константин Шаламберидзе.

Матч «Стяуа» (Румыния) — «Рудар» (Словения) доверено судить Сергею Иванову. Его помощниками назначены Максим Гаврилин и Роман Усачев.



«Севилья» в первом матче разгромила «Уйпешт» со счетом 4:0, а «Стяуа» победила «Рудар» — 2:0.