В Альметьевске может появиться новая набережная
На берегу Альметьевского водохранилища может появиться новая набережная. Об этом сообщил глава района и мэр Альметьевска Айрат Хайруллин.
По его словам, по масштабам она будет сравнима с набережной Казани.
«Это шикарное место с большим озером, раз в десять больше Казанки. Это очень интересный проект, который «Татнефть» инициировала и в этом направлении ведет» — заявил он в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.
Напомним, что недавно в Альметьевске по инициативе Айрата Хайруллина появился памятник русскому писателю Антону Чехову. Его установили на перекрестке улиц Ленина и Чехова.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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