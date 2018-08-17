Руслан Петрищев: «Хорошо, что теперь наказывают команды за неудовлетворенный видеопросмотр»

Защитник «Салавата Юлаева» Руслан Петрищев поделился мыслями о разгромной победе над хозяевами турнира Кубка губернатора Челябинской области, «Трактором», а так же о нововведениях в правилах.

— В принципе, в первом периоде была равная игра. В перерыве поговорили, разобрали все то, что у нас не получалось. Во втором периоде здорово реализовали свои моменты, хорошо убегали в контратаки. Мы поймали свою игру и довели дело до победы.



— Что скажете о нововведении в правилах, ведь в случае, если не удовлетворяется видеопросмотр, то команду наказывают малым штрафом?



— На самом деле, это хорошо, потому что многие тренеры пользуются этим просмотром, сбивая таким образом игровой темп. Сейчас за это наказывают, поэтому тренеры будут серьезнее думать над этим.



— Как лично для вас сложилась сегодняшняя игра?



— Это мой первый предсезонный матч. Сначала, конечно, была легкая неуверенность, но ребята помогли, подбодрили, тренеры подсказывали все время. Через правильные действия я вошел в игру.



— Завтра финальная игра турнира с «Трактором». Не сыграет ли с «юлаевцами» злую шутку сегодняшняя крупная победа?



— Нет, на каждую игру настраиваемся по-новому. Возможно, соперник что-то поменяет в своей игре, мы сделаем какие-то корректировки, а сегодняшний матч никак не повлияет, — приводит слова защитника официальный сайт уфимцев.