В Зеленодольске прошли одиночные пикеты аварийщиков

Фото: Марины Родиной

В четырех точках по городу прошли одиночные пикеты жителей города, не согласных с условиями программы расселения аварийного жилья, под которую они попали.

— Это были одиночные пикеты напротив здания следственного комитета, суда Зеленодольского района, исполкома и прокуратуры района. Переживаем, что могут предъявить, что это были не одиночные пикеты, хотя все мы находились на достаточном расстоянии друг от друга. Никакой угрозы общественному порядку не было, все в рамках закона. Таким образом хотим привлечь внимание к программе расселения аварийного жилья, что нас, получается, расселяют вне ее рамок, — рассказывает «Реальному времени» жительница одного из домов Зеленодольска, который признали аварийным, Марина Сапунова.

С ее слов, проходившие жители города поддерживали одиночных пикетчиков, также свой интерес проявляла полиция.