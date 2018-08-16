Илья Аркалов: «Спарринг с чемпионом КХЛ никогда не помешает, тем более в благотворительных целях»

Нападающий «Нефтехимика» Илья Аркалов поделился своими ожиданиями от сегодняшнего благотворительного матча против «Ак Барса».

— Не помешает ли матч в Казани планомерной подготовке к сезону?

— Мы находимся в Нижнекамске, где «Нефтехимику» созданы все условия для подготовки. Спарринг в соседней Казани с действующим чемпионом КХЛ никогда не помешает, тем более что он проводится в благотворительных целях.

— В прошлом сезоне «Нефтехимик» впервые в своей истории выиграл все татарстанские дерби. Казань будет стремиться к реваншу?

— Клуб уровня «Ак Барса» всегда настроен только на победу. Те же слова могу сказать про нынешний «Нефтехимик», который не признает авторитетов, а потому, наверное, так успешно провел все прошлогодние дерби. Да и сезон в целом.

— Впервые в истории Казани официальный матч пройдет на площадке финских стандартов.

— На мой взгляд, это правильное решение чемпионов. Привык к финскому льду еще с тех пор, когда играл в Загребе за «Медвешчак». На мой взгляд, на таких площадках хоккей становится более зрелищным и интенсивным. Учитывая тот агрессивный и атакующий стиль игры, который ставит наш главный тренер Андрей Назаров, финский формат пойдет «Нефтехимику» только на пользу — и дома, на «Нефтехим-Арене», и на выезде.

— А «Ак Барсу», который в плане тактики считается одним из самых консервативных и схематичных клубов клубов КХЛ, уменьшение льда разве пойдет на пользу?

— Ответ на этот вопрос вам могут дать только тренеры и хоккеисты «Ак Барса». В этом сезоне мы проводим против Казани не только один благотворительный матч, но и четыре официальных, так что хоккей все покажет. И всех рассудит, — сказал Аркалов сайту Russia-hockey.

Напомним, сегодня в «Татнефть-Арене» в Казани состоится благотворительный матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком».