В мэрии Казани опровергли информацию о часах Калинкина за 1,5 млн рублей

В казанской мэрии опровергли информацию о том, что глава исполкома Казани Денис Калинкин якобы носит часы за 1,5 млн рублей.

«На протяжении многих лет Д. Калинкин носит спортивные часы марки Garmin», — рассказали ИА «Татар-информ» в мэрии Казани.

При этом стоимость часов главы исполкома Казани там не уточнили.

Согласно открытым источникам информации, стоимость часов этой марки сегодня составляет от 10 до 100 тыс. рублей.

Ранее пользователи соцсетей предположили, что стоимость часов Калинкина равняется сумме около 1,5 млн рублей. Один из пользователей Twitter написал, что глава исполкома якобы носит часы марки Breguet Marine Rose gold.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщал, что часы на руке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова стоят около 37 млн рублей. Сам Песков рассказал, что их ему подарила его супруга Татьяна Навка, а стоят часы гораздо меньше.