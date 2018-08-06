Сергей Рыжиков: «Хорошо, что мою футболку не повесили на «Казань Арене». Было бы неприятно, если бы сняли»

Экс-вратарь казанского «Рубина» в эксклюзивном интервью «Реальному времени» поделился мыслями по поводу памятной футболки Карадениза, которую клуб решил не возвращать на стадион.

— На первом матче сезона футболки Карадениза, которую вешали под своды «Казань Арены», на месте не оказалось, а потом сообщили, что ее вообще вывешивать не будут. Как вы к этому относитесь?

— У меня есть свое личное мнение по этому поводу, но я его оставлю при себе. Просто я был в «Татнефть Арене», там под крышей тоже есть фамилии людей, которые заслуживали, чтобы их номера вывели из обращения и повесили футболки под своды этого прекрасного сооружения. Ну а в «Рубине» убрали. Я не нахожусь в команде, причин этого не знаю. Но не одобряю этого поступка. Может быть, дело в том, что «Татнефть Арена» принадлежит «Ак Барсу», а стадион не принадлежит «Рубину».

— Нет, в «Казань Арене» нам сказали, что, наоборот, были уверены, что «Рубин» вернет футболку на место.

— Ну тогда спасибо, что хоть мою не повесили (смеется). Было бы неприятно потом, что сняли, — сказал Рыжиков.

