Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин: «Надеюсь, судья понесет наказание»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассчитывает на наказание арбитров матча с «Уфой». В первом тайме судьи не засчитали гол форварда «Локо» Эдера. После матча РФС признал это решение ошибочным.

«Мы забили один гол, который не засчитали. Надеюсь, судья понесет наказание. Но самое главное — моменты у нас есть.

VAR? Нужно было внедрять его еще в этом сезоне. Все будет честнее и четче, и не будет разных склок», — передает слова Семина корреспондент Sport24.ru.

Напомним, что матч «Уфа» — «Локомотив» (0:0) судил главный арбитр Михаил Вилков. Его ассистентами выступили Владимир Миневич (зажегший офсайд) и Рашид Абусуев.