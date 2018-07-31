В Удмуртии мужчина угрожал взорвать свою квартиру и требовал встречи с главой республики

В Глазове мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил, что намерен взорвать квартиру, в которой находится. Он потребовал встречи с главой республики Александром Бречаловым.

Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказали в пресс-службе МВД по республике.

К пятиэтажному дому по улице 70 лет Октября выехали сотрудники оперативных служб. Мужчину удалось задержать. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Никаких взрывоопасных предметов в квартире обнаружено не было. В настоящее время заведено уголовное дело. О требованиях и мотивах, побудивших мужчину к преступлению, официально не сообщается.

При этом очевидцы рассказали, что, когда нарушителя выводили из дома, он заявил о необходимости встретиться с Бречаловым и попросил позаботиться о своей собаке.