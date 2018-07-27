Андрей Кобелев: «Для ЦСКА можно придумать другой Суперкубок»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает несправедливым участие ЦСКА в матче за Суперкубок России. «Армейцы» сыграют вместо «Тосно», который завоевал Кубок России, но позже был расформирован.

«Вообще не понимаю, как там оказался ЦСКА. «Локомотив» — чемпион, «Тосно» выиграл Кубок России, но потом прекратил существование. С моей точки зрения, матч нужно было отменить. Или там должен был играть финалист кубка. Ни в коем случае не ЦСКА. ЦСКА занял второе место в чемпионате? Для них можно придумать другой Суперкубок. В матче за Суперкубок играют обладатель Кубка и чемпион, правильно? Почему играет ЦСКА, а не «Авангард»? Чем финалист Кубка хуже? Не вижу в этом логики. Честно говоря, для меня этот Суперкубок не интересен вообще. Вот так, как он будет проходить», — цитирует Кобелева «Матч ТВ».