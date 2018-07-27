Первый соперник «Уфы» в новом сезоне чемпион «Локомотив» сыграет с ЦСКА за Суперкубок

В пятницу, 27 июля, в России открывается новый футбольный сезон — пройдет матч за Суперкубок страны. В нем встретятся чемпион — московский «Локомотив» и земляки железнодорожников — ЦСКА.

Матч-открытие нового футбольного сезона обслужит лучший судья прошедшего чемпионата — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Помощники судьи — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Матч начнется на стадионе «Нижний Новгород» в 21.30 мск.

Первым соперником чемпиона в стартующем завтра первом туре нового чемпионата будет ФК «Уфа». Матч состоится в Уфе 30 июля.

