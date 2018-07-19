В пермском футбольном клубе «Звезда» выбран капитан команды

Фото: пресс-служба ФК «Звезда»

Футболисты пермской «Звезды» выбрали первого в новейшей истории клуба капитана. Им стал 25-летний нападающий Евгений Тюкалов.

Ранее он играл в Премьер-лиге за «Амкар», также вызывался в юношескую сборную России, сообщили в пресс-службе «Звезды».

На данный момент пермские футболисты готовятся к первому выезду. «Звезде» предстоит игра против «Лады-Тольятти». Матч 1-го тура ОЛИМП-Первенства России среди команд ПФЛ 2018—2019 пройдет 20 июля на стадионе «Торпедо».

Напомним, новая футбольная команда в Перми была создана краевым правительством в начале этого лета. Таким образом власти планируют возродить клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932-го по 1996 год.

Ранее в Перми футбольный клуб «Амкар» прекратил свое существование из-за финансовых трудностей.