В пермском футбольном клубе «Звезда» выбран капитан команды
Футболисты пермской «Звезды» выбрали первого в новейшей истории клуба капитана. Им стал 25-летний нападающий Евгений Тюкалов.
Ранее он играл в Премьер-лиге за «Амкар», также вызывался в юношескую сборную России, сообщили в пресс-службе «Звезды».
На данный момент пермские футболисты готовятся к первому выезду. «Звезде» предстоит игра против «Лады-Тольятти». Матч 1-го тура ОЛИМП-Первенства России среди команд ПФЛ 2018—2019 пройдет 20 июля на стадионе «Торпедо».
Напомним, новая футбольная команда в Перми была создана краевым правительством в начале этого лета. Таким образом власти планируют возродить клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932-го по 1996 год.
Ранее в Перми футбольный клуб «Амкар» прекратил свое существование из-за финансовых трудностей.СпортФутбол
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