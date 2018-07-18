Дмитрий Черышев: «Необходимо вырабатывать психологию победителей»

Накануне «Нижний Новгород» начал выступление под новым названием в первенстве Футбольной национальной лиги. В Саранске нижегородский клуб разделил очки с «Мордовией» — 2:2.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал результат:

— Поздравляю всех с началом сезона. Ребята очень старались. Мы их подбадривали, пытались за последние несколько дней поменять их менталитет. Необходимо вырабатывать психологию победителей. Во втором тайме забили гол с наигранного «стандарта», но в концовке ребятам не хватило концентрации. Никто не хотел сегодня уступать, и в результате ничья стала закономерным итогом встречи. И все же нами было создано на пару моментов больше. Что порадовало, так это атмосфера на матче. Очень рад, что в ФНЛ мы теперь играем на таких стадионах, как в Саранске, Нижнем Новгороде и Калининграде.