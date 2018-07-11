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Facebook оштрафовали на $663 тыс. за передачу данных Cambridge Analytica

13:53, 11.07.2018
Facebook оштрафовали на $663 тыс. за передачу данных Cambridge Analytica
Фото: flickr.com

Управление комиссара по информации Великобритании штрафовало соцсеть Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов ($663 тыс.) за передачу данных пользователей компании Cambridge Analytica.

Как пишет The Guardian, соцсеть обвинялась в том, что не обеспечила сохранность информации о пользователях.

Напомним, Facebook признал утечку данных 87 млн пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. После чего компанию покинул вице-президент по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж. Кроме того, инвесторы Facebook потребовали отставки Марка Цукерберга.

Позже Cambridge Analytica после скандала с Facebook начала процедуру банкротства.

ТехнологииТелекоммуникации
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