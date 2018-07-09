В Самаре болельщики потратили в ресторанах и барах около 1 млрд рублей

Самарские точки общепита во время ЧМ-2018 заработали порядка 1 млрд рублей. Данные приводит департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары.

Средний чек посетителя кафе, бара или ресторана составил 900 рублей. Кроме того, на фан-фесте мундиаля в Самаре побывало около полумиллиона человек. Болельщики выпили 86 тысяч банок пива и 35 тысяч бутылок лимонада и воды.

Всего бары, кафе и рестораны Самары посетило более миллиона человек.

Напомним, ранее были названы самые популярные блюда у иностранцев в Самаре на ЧМ-2018.